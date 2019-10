Skine Brandaris en Vuurduin tenei yn de stjerreloft?

It Waadgebiet is ien fan de tsjusterste parten fan Nederlân. De stjerrehimel is dêr hiel goed te sjen.

De oare fjouwer foarstelde nammekombinaasjes binne:

Moederpluis (stjer) en Nijntje (planeet)

Sterrennacht (stjer) en Nachtwacht (planeet)

Leeghwater (stjer) en Cruquius (planeet)

Hurstrga (stjer) en Exomna (planeet)

De stjer hat no noch de wittenskiplike namme HAT-P-6, syn planeet is HAT-P-6 b. Dy stiet op 905 ljochtjierren fan de ierde, yn it stjerrebyld Andromeda.

It duo dat de measte stimmen krijt, wurdt yn novimber trochjûn oan de Internationale Astronomische Unie, dy't oer nammen yn it hielal giet. De wedstriid wurdt ek yn oare lannen hâlden, mar dan foar oare stjerren en planeten. Yn desimber wurdt de winner bekend.