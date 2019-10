Update: Kettingbotsing op A32 soarge foar opûnthâld

In kettingbotsing mei sân auto's op de A32 by Wolvegea hat moandeitemoarn foar in soad opûnthâld soarge. Ferkear tusken Wolvegea en It Hearrenfean-Súd moast rekken hâlde mei earnstige ferkearshinder. Troch it ûngelok ûntstie der in lange file, mei mear as trije kertier opûnthâld as gefolch. Yntusken rydt it ferkear wer.