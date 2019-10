Op de Boargemaster Van Heusdenwei op Skylge is sneintejûn in motorrider ferwûne rekke. De motorrider gie yn in bocht ûnderút en botste tsjin in parkearde auto. Meiwurkers fan de ambulânse ha it slachtoffer behannele en waarden holpen troch meiwurkers fan de traumahelikopter.