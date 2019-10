Langstduorjende tsjerkasyl ea betocht yn Rottefalle

It is 25 jier lyn dat der in ein kaam oan it tsjerkasyl fan Rottefalle. In Syryske famylje wenne dêr 2,5 jier yn de menistetsjerke. It waard dêrmei it langstduorjende tsjerkasyl ea yn Nederlân. Dit wykein waard dêrby stilstien, yn in spesjale tsjerketsjinst en reüny yn deselde menistetsjerke.