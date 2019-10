Wiete waar spulbrekker by rispinge fan sipels en ierappels: "Us jild leit noch bûten"

Op dit stuit leit de rispinge fan in soad bougebieten stil. De Jong: "Salang it sa wiet is, kinne wy it lêste part fan de rispinge net binnenhelje. Fan de ierappels is sa'n 90 prosint yntusken is binnen. It giet benammen om de rispinge fan sipels. De sipels binne dit jier let, wêrtroch't der noch sa'n 2/3 part fan de sipels binnen helle wurde moat."

Gjin hegere prizen

Rûn Sinteklaas wolle bouboeren it lêste guod fan it lân ha. It is no wachtsje oant it drûger wurdt. It wiete waar hat op dit stuit dan ek noch net sa folle ynfloed op de prizen, leit De Jong út. "Wy gean der noch net fanút dat de rispinge ferlern is, dus bliuwe de prizen noch gewoan op peil. Mar saak is wol dat wy it lêste guod binnenhelje, want ús jild leit op dit stuit noch bûten, sa simpel is dat."