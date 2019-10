Ek oan sâltwinning sitte risiko’s: "We hebben ons lesje na het aardgas nog niet geleerd"

De gefolgen fan de gaswinning binne by elkenien ûnderwilens wol bekend. Boaiemdelgong, skea oan huzen en lân komt lykwols ek foar as gefolch fan sâltwinning. "In beide gevallen worden de risico's gebagatelliseerd, met als gezamenlijk motief economisch gewin. Het lijkt verdacht veel op elkaar", seit Adriaan Houtenbos, âld-NAM-meiwurker en sûnt 2000 ûnôfhinklik spesjalist op it mêd fan boaiemdelgong.

Foarsizzing

De ynsidinten yn sâltwingebieten dy't de ôfrûne jierren plakfûn hawwe, binne foar oanfang fan de winning noait as reële mooglikheid ûnderkend, seit Houtenbos. Mei oare wurden: we tinke wol dat de risiko's leech binne, mar yn werklikheid hawwe we der foaral net sa'n goed byld fan. De gefolgen dy't we sjoen hawwe, wienen yn it foar stik foar stik net ynskat. Houtenbos is fan betinken dat de oerheid by de beoardieling fan de risiko's tefolle útgiet fan de teoretyske modellen dy't de mynbouwer ferstrekt hat. En dy hawwe neffens him noait akkuraat west.

Belangen

Sâlt hat troch de iuwen hinne fan grut ekonomysk belang west, ek foar Nederlân. Guon histoarisy ferlykje de betsjutting fan sâlt sels mei dy fan oalje. Dat mei yn de hjoeddeiske tiid wat oerdreaun lykje, mar foar't keunstmjittige kuolling syn yntree die, wie sâlt it wichtichste yngrediïnt om iten te beskermjen tsjin bedjer. En ek no is sâlt in wichtige grûnstof sâlt foar de gemyske yndustry.

Op it earste gesicht liket sâlt yn neat op de ierdgas. Nim allinne al de opbringsten: wêr't de steatskas sûnt 1965 hast 417 miljard euro oan ierdgasbaten ynbard hat, binne de opbringsten fan de konsesjes foar sâltwinning te ferwaarleazgjen. Yn it Jaarverslag Delfstoffen en aardwarmte wurdt in soad oer sâlt sein, mar neat oer de sâltbaten foar de Staat der Nederlanden. Dy binne der dan ek net.

Yn dat opsicht is it sâlt it 'lelijke eendje' fan de Nederlânske boaiemskatten. Dochs is sâlt nei ierdgas de wichtichste delfstof dy't yn Nederlân wûn wurdt. Nederlân telt 16 winningsfergunningen foar sâlt; de lokaasjes lizze allegearre yn it noarden en easten fan Nederlân. Yn 2018 waard 6,7 miljoen ton sâlt wûn. Nederlân is dêrmei nei Dútslân de twadde produsint fan sâlt yn Europa. Oer de wrâld stiet ús lân op it njoggende plak.

Sâlt yn Fryslân

De provinsje Fryslân is goed foar 10,9 prosint fan de Nederlânske sâltproduksje. Utbater Frisia Zout B.V. is sûnt 2000 ûnderdiel fan Esco (foar European Salt Company), in dochter fan memmebedriuw K+S. Dy lêste is wrâldwiid de grutste oanbieder fan natriumgloride.

Ek yn Fryslân ha der ynsidinten west. Boeren yn de omkriten fan Harns hienen te krijen mei wetteroerlêst op har lân nei't bliken die dat de boaiem folle flugger sakke as ferwachte. Dit jier ferpleatst it bedriuw de sâltwinning hielendal nei see, trije kilometer foar de kust fan Harns. Dêr hat it Ryk in nije winningsfergunning foar ôfjûn.