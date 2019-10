Dokkumer (20) oanhâlden nei pisjen oer plysje-auto

De plysje gie snein fuortendaliks op 'e syk nei de man. "Aangezien wij aangenomen zijn als opsporingsambtenaar hebben we dat dan ook maar waar gemaakt", skreaune se op Instagram.

It giet om in 20-jierrige Dokkumer. Hy is meinaam nei it buro foar ferhear. Dêr lei er in ferklearring ôf en ûntfong er in proses-ferbaal.