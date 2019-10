Auto ferdwynt ûnder wetter yn trekfeart by Aldwâld

De bestjoerder ried yn 'e rjochting fan Kollum doe't it misgie. Neffens omstanners soe er flink slingere hawwe. De auto kaam yn it wetter telâne en ferdwûn al gau folslein ûnder wetter.

De bestjoerder koe sels út de auto komme, mar hoe't hy deroan ta is, is net bekend. Hy is neisjoen troch ambulânsepersoniel. De plysje ûndersiket hoe't it ûngelok barre koe. De auto is yntusken út it wetter takele.