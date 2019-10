Folslein Nederlânsk poadium op World Solar Challenge yn Australië

De dielnimmers oan de wedstriid mei sinne-auto's yn Australië wiene sneontenacht úteinset mei de 3.000 kilometer lange striid fan Darwin nei Adelaide. It team fan Top Dutch mocht op pole position begjinne, mar it wie de lytse auto fan Solar Team Twente dy't as earste de kontrôlepost 'Katherine' oandie. Se wiene in pear minuten earder as de auto's fan de noarderlingen. It Vattenfall-team waard twadde, Top Dutch tredde. Oan alle trije teams dogge Friezen mei.

Moandei om 8.00 oere lokale tiid giet de race wer fierder en sette de sinne-auto's ôf nei de twadde kontrôlepost, Daly Waters.