HEA! Keunst fan Suzan út de natoer

Suzan Bosch út Bûtenpost makket keunstwurken mei materialen út de natoer. Ekoprintsje neamt se it sels. Keunstwurken meitsje wie altyd 'leuk foar derby', mar as organisaasjepsycholooch fernaam se in pear jier lyn dat keunst har libben opfleuret. "It giet om oars sjen nei de dingen. Sjogge je in bledsje, of sjogge je mear? Dêr wol ik minsken bewust fan meitsje mei myn keunst."