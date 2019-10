Friese boeren-actie krijgt landelijk navolging

De LTO Noord roept op tot boeren-acties in acht provincies boven de grote rivieren. Boeren daar moeten om twaalf uur bij de provinciehuizen zijn. Dat zegt Trienke Elshof van de LTO in het radioprogramma Buro de Vries. Aan de oproep van de LTO "wordt behoorlijk gehoor aangegeven", zo schat Elshof dat zelf in. Met deze actie krijgt de Friese boeren-actie van vrijdag in Leeuwarden een vervolg in een groot deel van Nederland.