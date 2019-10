Fryske boere-aksje kriget neifolging yn acht provinsjes

De LTO sil moandei op de acht provinsjehuzen in petysje oanbiede. Se wolle dêrmei berikke dat de provinsjes de stikstofôfspraken ynlûke. "Doch as provinsje in stapke tebek en wachtsje earst lanlik belied ôf", seit Trienke Elshof. Dêrmei ropt de LTO de oare provinsjes op om itselde te dwaan as Fryslân. De oprop jildt foar de provinsjes Grinslân, Drinte, Oerisel, Gelderlân, Utrecht, Noard-Hollân, Súd-Hollân en Flevolân. Yn Seelân en Limburg sil boeren tiisdei aksje fiere by de provinsjehuzen.

Lilke boeren blokkearren freed mei trekkers it provinsjehûs yn Ljouwert en giene de hal fan it provinsjehûs yn. De boeren protestearren tsjin de gong fan saken om it stikstofbeslút hinne. Deputearre Kramer hat dêrop syn hantekening ûnder it stikstofbeslút ynlutsen, dat alle provinsjes mei-inoar ôfpraat hiene.