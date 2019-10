De plysje wie yn de nacht fan freed op sneon yn sân hasten ûnderweis, doe't der mei in laser yn de auto skynd waard. In twadde plysje-auto koe de auto dêr't it laserskynsel út wei kaam, fine en by Hurdegaryp oan de kant sette. Ut ûndersyk die bliken dat in 14-jierrige jonge de skuldige wie. Syn pen is yn beslach naam, en hy moat him melde by buro HALT.