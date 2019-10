Flyers winne nei penalty shots fan Hijs Hokij

De foarige wedstriid tusken de teams wie spannend en it waard úteinlik 3-2 foar de Flyers. Krekt as doe wiene de teams sneon oan mekoar weage. De earste goal foel nei 22 minuten, doe't de Flyers in flater makken yn de opbou en Van Schilt de 0-1 foar Den Haag op it skoareboerd sette koe.

Krekt foar it skoft kaam Flyers wer op likense hichte troch in goal fan Pippo Limnell Finocchiaro. Der waard dêrnei net mear skoard, dus waard de wedstriid yn overtime beslikke. Wol moast Limnell krekt foar tiid it iis ferlitte, krekt as Roosendaal fan Hijs. In duel tusken de twa rûn út de hân wêrtroch't se beide 12 minuten nei de kant moasten.

Penalty shots

Ek yn de overtime waard net skoard, dus moast de wedstriid beslikke wurde op basis fan penalty shots. Troch sterk optreden fan keepers Oosterwijk fan Flyers en Magnus fan Hijs en in oantal missers duorre it lang oant in penalty raak sketten waard. Uteinlik wist Juha Kiilholma wol raak te sjitten en sa de oerwinning foar de Flyers binnen te heljen.