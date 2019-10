Aris wit net te stunten tsjin Leiden

Leiden stie it hiele earste kwart foar. It kaam efkes ta in foarsprong fan tsien punten, mar Aris kaam dêrnei wer werom en gie mei 14-19 it twadde kwart yn. De Ljouwerters koene dat lykwols net folhâlde. Leiden rûn foar it skoft út ta 30-45.

Sterk tredde kwart

Aris kaam yn in sterk tredde kwart langsumoan tichterby, oant it ferskil noch mar fjouwer punten wie (56-60, by it ein fan it kwart). De Ljouwerters koene yn it lêste part fan de wedstriid lykwols net lyk komme. It wie opnij Leiden dat útrûn nei 56-71. Aris pakte dêrnei ek noch wol wat punten, mar it wie net genôch en se ferlearen úteinlik mei 66-77.