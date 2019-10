LTO Noord ropt boeren yn oare provinsjes ek op ta protest

It is net foar it earst dat de boeren protestearje tsjin it stikstofbelied. Op 1 oktober giene boeren út it hiele lân manmachtich nei Den Haag om te demonstrearjen. Dy aksje soarge foar in soad file en opûnthâld. Ek foar woansdei 16 oktober is der protest oankundige. Boeren wolle har dan moarns sammelje by it RIVM yn Bilthoven, om dêr aksje te fieren. Middeis ride se dan troch nei Den Haag om by de Twadde Keamer te demonstrearjen.