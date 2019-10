Schootstra oer penalty: "Die scheids was een mierenneuker"

Ek trainer Jasper Bouma fan Bûtenpost koe him dêryn fine: "Foar de wedstriid wie hy al oan it kleien dat we te let út de klaaikeamers kamen." Ek de reade kaart foar Danny Boersma wie neffens Bouma net terjochte: "Ik fûn dy twadde giele kaart fierstente swier."

4 punten út 7 wedstriden

Mei 11 tsjin 11 wie it foar Bûtenpost al dreech en stie it al mei 2-0 efter. Nei de reade kaart rûn Urk út nei 8-0. In kânsleaze middei dus foar Bûtenpost. De ploech hat no 4 punten út 7 wedstriden en dat is like folle as ferline seizoen. "En toen zijn we er ook in gebleven", seit Schootstra optimistysk. "Als we onze vorm terugkrijgen, dan weet ik zeker dat we het iedere tegenstander lastig kunnen maken."