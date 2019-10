Theo Mulder: "Ynkrimping fan de feesteapel is net de oplossing"

Mulder ûnderkent it probleem fan ammoniakútstjit yn de stallen. Mar dat kin neffens him hiel goed oanpakt wurde mei baktearjes dy't ammoniak bine. Dy kinne geskikt makke wurde foar gebrûk op it lân. It skieden fan stront en jarre helpt ek mei, omdat der dan gjin of folle minder ammoniak ûntstiet.

Trije rûtes

Neffens Mulder moatte boeren ek besykje minder stikstof fan bûten ôf yn de buorkerij te stekken. "De dong dy't de boer hat, moat er sa goed mooglik brûke." Sa kin de boer ynsette op planten en blommen lykas klaver, dy't de stikstof út de loft helje. "En dan kinne we ek noch besykje de kij safolle mooglik gers te jaan yn stee fan mais. Dan hoechst ek wer minder stikstof yn it krêftfoer oan te fieren. Der binne dus trije rûtes dêr'tst de stikstof fan bûten ôf mei ferminderje kinst.

In soad boeren binne bang dat dy oplossingen derfoar soargje sille dat se net genôch foer mear hawwe foar harren kij. "Dat falt hiel bot ta. De ôfrûne tweintich jier hawwe we al de helte minder stikstof útstjitten. We hawwe al in enoarme prestaasje delsetten. As we dat de kommende tsien jier bygelyks nochris dwaan kinne, skilt dat in soad gas foar it meitsjen fan keunstdong."

Mjittings

Mulder seit de mjittings fan it RIVM, it Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, net te fertrouwen. "Ammoniak is in gas dat relatyf swier is. It measte slacht om de buorkerijen hinne del. It is dus mar de fraach oft de stikstofdelslach yn natuergebieten fan de buorkerijen ôfkomstich is."

De ynset fan natuerlike dong soarget foar humusfoarming, dus in folle sûnere grûn. Dy is net allinnich yn steat om CO2 en stikstof op te nimmen, mar hâldt ek folle better wetter fêst. "Dat is sawol yn drûge as wiete tiden in grut foardiel", seit Mulder.