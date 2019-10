SC Cambuur is der freedtejûn net yn slagge om allinne oan kop te kommen fan de earste difyzje. De Ljouwerters spilen yn in teloarstellende wedstriid mei 0-0 lyk tsjin MVV. Utblinker oan de Ljouwerter kant wie keeper Sonny Stevens. En as de doelman de bêste man is, seit dat wol wat oer de wedstriid. Fierder wie der dizze wike noch kontraktnijs yn Ljouwert. Dat en mear yn it Cambuur Sjoernaal.