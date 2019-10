Skjinmakaksje yn Fryske wetters: frijwilligers helje rotsoai boppe wetter

De skjinmakaksje hat de namme Skjin Wetter meikrigen. De sân plakken dêr't smoargens út it wetter wei helle wurde, binne Drachten, It Hearrenfean, De Lemmer, Sint-Anne, Kollum, De Westereen en Harns.

Alle jierren bedarje miljoenen tonnen rotsoai yn de see. Dat ôffal is foar in part smoargens dat op strjitte smiten wurdt. De swalkôffal dy't minsken yn Fryslân op strjitte smite, kin sa bydrage oan de 'plastik sop' yn see.