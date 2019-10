HEA! Fikingfrou yn Fryslân

Signe-Sanne Oortgijsen fan Jelsum fielt har ferbûn mei de Wytsingen (Fikingen). Se makket eigen Fikingklean en stapt sa faak mooglik yn in oare wrâld. Dan fielt se har hielendal gelokkich en op har plak. "Wy ha it ek allegearre yn ús mar je moatte it dwaan, fiele en ûnderfine. Release your inner Viking!"