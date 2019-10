Albert de Hoop: "Alle kontenerskippen soene noardlike rûte nimme moatte"

De Hoop hat him der altyd foar ynset dat grutte kontenerskippen fierder by de Waadeilannen wei farre moatte: "We weten al jarenlang dat dit soort schepen die net zo groot zijn als tankers - die wel verplicht door de grote geul moeten - niet zo dicht langs de Waddeneilanden moeten varen. Onderzoek zou moeten uitwijzen dat dit ook gevaarlijk is geweest met de MSC Zoe."

It fernuveret De Hoop neat dat rederij MSC foar de noardlike farrûte keazen hat. Der is safolle ûndúdlikens oer it ûngelok mei it kontenerskip. De laadlisten wiene net iepenbier, de plakken dêr't de konteners lizze, meie net meld wurde, it ûndersyk duorret hiel lang en no is der ek noch ûndúdlikens oer de swarte doaze. "Allemaal wel heel erg vreemd", seit De Hoop.