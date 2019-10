"Fertinking sedesaak hat neat te krijen mei skoalle of kuorbalklup"

De sedesaak fan de 34-jierrige man út Boalsert leit in stik nuansearder, seit syn advokaat Bart Canoy. Freed kaam yn it nijs dat de man oppakt is foar it besit fan berneporno en ûntucht mei in minderjierrige. Hy is ûnderwizer op in basisskoalle yn Harns en hy coacht in kuorbalteam yn Boalsert. Dêr hat de saak neat mei te krijen, fertelt Canoy.