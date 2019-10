"Ynlûken stikstofbeslút kolleezje moedich beslút, it koe net oars"

Steatelid Wopke Veenstra fan de FNP is fuortendaliks mei de boeren yn petear gien doe't er freed by it provinsjehûs oankaam. "Dêrfoar binne jo steatelid. Ik fûn dat it kolleezje heldhaftich optreden hat. Kramer en syn kollega Douwe Hoogland stiene midden tusken de boeren en se binne goed mei harren yn petear gien. By eintsjebeslut hawwe se de hantekening ûnder it beslut weihelle. It komt no opnij op de rol. Der wurde earst nije wike petearen mei organisaasjes hâlden en dan sjogge wy wol hoe't it fierder komt."

Manmoedich

Veenstra: "Ik fûn it it hiel moedich beslút dat se it ynlutsen hawwe. Yn Fryslân harkje wy noch nei de mienskip. Ik woe dat dat yn Den Haag ek in kear barde. " Hy is net benaud dat der no faker sokke aksje komme op it provinsjehus. "Ik fyn dat de boeren in punt hawwe. It giet om de latente romte. Kommende wike komme der opnij petearen en ik hoopje dat de mienskip fan Fryslân der mei-inoar útkomt mei ús kolleezje. "

Utlis hoe't it bard is

"Dat der in grut probleem is mei de stikstof is dúdlik. Op dit momint is de hantekening derûnder wei helle, mar dat der wat gebeure moat, binne wy it mei-noar iens. Der moat earst goed oerlis komme en op basis dêrfan kinne jo komme ta in nij beslút. Fan it spoeddebat ferwachtsje ik dat it kolleezje útlizze sil hoe't it allegearre gien is, en wêr't it eventueel fout gien is."