Advokaat Sietses: "Friesland heeft wat uit te leggen aan andere provincies"

Minister Schouten hat ôfrûne wike in keamerbrief oer de oanpak fan it stikstofprobleem ferstjoerd. Yn dizze brief leit se it kabinet út hoe't it plan om de stikstof te ferminderjen oanpakt wurde sil. De tolve provinsjes binne bliid mei dy stappen fan it kabinet, sa wurdt skreaun op de website fan de útfieringsorganisaasje Bij12 dy't de provinsjes stipet by de oanpak fan stikstof.

De provinsjes sels hawwe ek harren ferantwurdlikens yn de oanpak fan it stikstofprobleem. Nei oanlieding fan de brief fan minister Schouten binne der dêrom provinsjebreed nije beliedsregels fêststeld om de natuer te beskermjen tsjin stikstof. Dizze regels jilde foar alle provinsjes. Mei dit plan litte alle provinsjes sjen hoe't se it stikstofprobleem oanfleane sille en sa komt de fergunningferliening wer op gong. Dit betsjut dat it fan freed 11 oktober ôf wer mooglik is om fergunningen te ferlienen oan aktiviteiten wêrby stikstof frijkomt, sa as by it bouwen fan wenningen of diken. Mar dizze aktiviteiten meie der net foar soargje dat de stikstofútstjit wer tanimt.