Swakker VC Snits giet foar kampioenspûl

Paul Oosterhof begjint oan syn twadde jier as trainer fan VC Snits. It earste jier wie neffens him in 'rollercoaster van emoties'. De Snitsers hellen de finale om it lânskampioenskip, mar wiene dêryn kânsleas tsjin Sliedrecht Sport. Dit seizoen hopet Oosterhof op in plakje yn de top 6 en dêrmei dielname oan it kampioenspûl.

Foar in ploech dy't ôfrûne seizoen twadde waard, liket in plakje yn de top 6 in meagere doelstelling, mar dêr is Oosterhof it net mei iens: "Dat lijkt misschien zo voor iemand die volleybal niet volgt, maar als je kijkt naar wat we verloren hebben aan spelers, dan weet iedereen dat je dat niet zomaar opvangt."