Cambuur yn strieminne wedstriid net foarby MVV Maastricht

De Ljouwerters sette de wedstriid net hiel oertsjûgjend útein. Yn de earste minuten krige Cambuur in pear lytse kânskes, mar dêrnei wie it MVV dat mear gefaarlik wie. De earste grutte kâns wie yn de 22e minút dan ek foar de thúsploech. Anthony van den Hurk krige by de twadde peal fan tichtby in grutte kâns om te skoaren, mar doelman Sonny Stevens rêde knap.

Goed tsien minuten letter kaam MVV hast wer op foarsprong. In fan rjochting feroare skot fan Joshua Holtby gie mar krekt oer de goal van Cambuur. Foar it team fan trainer Henk de Jong wie Jordy van Deelen yn de earste helte it meast tichtby in goal, mar de ferdigener kaam yn de sechstjin fan MVV mei in skot rom oer en neist de goal. Nei 45 minuten wie it dus noch hieltyd 0-0.

MVV goed út de klaaikeamer

Ek yn de twadde helte wie it MVV dat better begûn. Binnen fiif minuten krige de Limburgers fia Jérôme Deom en Thijmen Goppel twa grutte kânsen, mar respektivelik Van Deelen en Stevens foarkamen in tsjintreffer.

Nei hast in oere brocht trainer Henk de Jong Robin Maulun yn it fjild foar Stanley Akoy. Mei it earste balkontakt fan de Frânsman brocht hy Issa Kallon direkt yn skoaringsposysje, mar syn skot gie neist.

Ofkard doelpunt

Yn de 65e minút like MVV op foarsprong te kommen fia Koen Kostons, mar Van den Hurk kopte de bal dêrfoar fanút bûtenspulposysje troch en dus gie it Limburgse feestje net troch.

Mei noch in kertier op de klok krige Cambuur in tsjinfaller te ferwurkjen. Middenfjilder Jamie Jacobs, dy't dit seizoen al seis goals makke, koe fanwegen in blessuere net fierder. Oanfaller Delano Ladan kaam foar him yn it fjild. In minút letter hiene de Ljouwerters dan wer neat te klaaien doe in frije skop fan Holtby op de bûtenkant fan de peal belâne.