Brânstichting en fernielingen yn fûgelhut by Boksum

Yn fûgelhut De Strânljip yn de Hilaarder Mieden by Boksum binne tongersdei brânstichting en fernielingen oantroffen troch Fûgelwacht Boksum en Omkriten. Eize van Ommen fan de fûgelwacht jout oan dat it gasteboek mei pinne fuort is, hast al it dokumentaasjemateriaal ferbaarnd is en dat it slot fan de doar fuort is.