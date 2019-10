Dykfersakking yn Dokkum: boufakkers blokkearden dyk om sinkgat hinne

Yn De Wylster yn Dokkum is freed in rûn sinkgat ûntdutsen, fan sa'n 30 by 30 sintimeter. Foarbygongers hiene sjoen dat ien strjitstien yn it gat fallen wie. Oant de gemeente op it plak wie binne der boufakkers west dy't mei harren buskes de dyk blokkearden, sa't der gjinien ynrinne of -ride soe.