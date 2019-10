Douma Staal yn Snits sûnt freed Keninklik

It bedriuw is yn 1918 oan de Lemmerwei oprjochte troch Geert Douma. Hy sette útein mei in izerhannel yn de wurkpleats fan syn heit, in weinmakker. Mei syn bruorren waard de kym lein foar Douma Staal, dat yntusken trije generaasjes yn de famylje is. It bedriuw sit hjoed-de-dei oan de Pieter Zeemanstrjitte en hat G.J. Douma as direkteur.

Douma Staal leveret stielprofilen dy't makke wurde neffens de ideeën fan de opdrachtjouwer. Wat der ek by heart is Douma Edelstaal oan de Lorentzstrjitte, dêr wurde profilen fan rustfrij stiel makke. By Douma Staal wurkje 105 meiwurkers.

Douma Staal is de 32e organisaasje yn de provinsje dy't Keninklik wurden is.