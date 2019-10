FIDEO: Wat barde der by it boereprotest by it Provinsjehûs yn Ljouwert?

It sintrum fan Ljouwert stie freed fol mei sa'n 200 trekkers út hiel Fryslân wei. De boeren fierden foar it Provinsjehûs aksje tsjin it stikstofbelied fan it kolleezje. Sy woene dêr krekt sa lang bliuwe oant de Provinsje de stikstofmaatregels ynlûke soe. Dat barde úteinlik: deputearre Johannes Kramer sette ûnder it each fan de boeren in streek troch de stikstofmaatregels.