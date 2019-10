Rydstripe A7 twa kear ticht by It Hearrenfean troch ûngelokken

Fanwege in iensidich ûngelok op de A7 wie in part fan de linker-rydstripe ôfsletten, net fier foar It Hearrenfean út de rjochting fan De Jouwer. Neffens de ANWB wie de fertraging in goed heal oere, mar rûn healwei seisen is de dyk wer frij jûn. Net folle letter wie der lykwols op 'e nij in ûngelok, no krekt wat fierder oan de oare kant fan it klaverblêd.