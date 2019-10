Reder MSC kiest foar oare rûte boppe it Waad

Der binne twa rûten boppe de Waadeilannen, de saneamde súdlike en noardlike rûte. It ûngelok mei de MSC Zoe barde op de súdlike rûte, krekt boppe de Waadeilannen. De measte kontenerskippen nimme dizze rûte, dy't koarter is dan de mear noardlike rûte. It wetter op de súdlike rûte is ûndjip, wat betsjut dat grutte skippen by min waar it risiko rinne de boaiem fan de see te reitsjen.

'Vrijwillig de noordelijke route nemen'

Ut it ûndersyk fan Zembla die bliken dat de MSC Gülsün, it grutste kontenerskip fan MSC, yn augustus de noardlike rûte naam. Op fragen fan it programma seit in wurdfierder fan MSC dat: "In afwachting van de uitkomst van de lopende onderzoeken, kiest MSC er vrijwillig voor om de noordelijke route te nemen, ondanks dat we de zuidelijke route als veilig beschouwen."

De Waadferiening lit oan Zembla witte dat se graach sjen dat alle skippen boppe de Waadeilannen de noardlike rûte nimme.