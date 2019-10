Bewenners Grootzand yn Snits kinne dit wykein hûs wer yn

Yntusken is it gebou stut en dêrtroch is it wer feilich, seit Accolade. Dat stutten is wol in tydlike maatregel, dy't derfoar soarget dat it gebou no wer feilich en bewenber is. Foar de lange termyn moat Accolade noch sjen watfoar definitive maatregels nedich binne.

Under de sân apparteminten sit in kringloopwinkel, dy't ek ticht moast. Sneon kin de kringloopwinkel ek wer iepen.