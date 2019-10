Ald-reedrider Yep Kramer ferwûne rekke by botsing mei bus

It ûngelok barde op de Breewei. Kramer is woansdeitejûn nei in earste behanneling troch ambulânsepersoniel yn sân hasten nei it sikehûs yn Grins brocht. Oer syn ferwûningen is neat bekend.

Karriêre as reedrider

De 61-jierrige Kramer die yn de jierren 80 op ynternasjonaal nivo mei oan it langebaanriden. Hy die mei oan EK's en WK's en yn 1980 en 1984 die hy mei oan de Olympyske Spelen. Yn 1997 kaam Kramer noch as achtste oer de finish by de Alvestêdetocht.