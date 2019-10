Frachtwein sakket troch part fan brêge yn wyk Skipsleat op De Jouwer

It gie om allinne it foarste part fan in frachtwein, mei in karre der efter. Neffens de plysje moast de sjauffeur útwike. De frachtweinsjauffeur moast yn de wyk wêze en hie krekt op 'e tiid yn de gaten dat it net goed kaam en joech genôch gas om sels fan de brêge ôf te kommen. "Dan ha je wol in ingeltsje op it skouder hân!", skreau Monique Vellinga op Twitter, de mem fan de sjauffeur.

Gemeente De Fryske Marren jout oan dat de frachtwein yndie oer it fuotgongersdiel fan de brêge riden is en dat de brêge dêr net op berekkene wie. De brêge is op dit stuit ôfset. Konsekwinsjes foar de omwenners hat it net, dy kinne ek omride om harren strjitte út te kommen.