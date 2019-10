It mjit mar 1,5 by 2,5 meter: it earde brêgewippershokje fan Baard. Mar no is it de lytste galery fan Nederlân. Galeryhâldster Petra Dijkstra foarme it hokje om ta eksposysjeromte foar lytse keunstwurkjes. En der is aardich wat flecht op de koai.