Boalserter skoaldosint en kuorbalcoach oanholden om sededelikt

De man is tiisdei oanholden en freed foarlaat by de rjochter-kommissaris. De plysje is dwaande mei it ûndersyk. It Iepenbier Ministearje befêstiget it.

Tjitske van Dijk, foarsitter fan de kuorbalklup Westergo dêr't de fertochte coach wie fan it C1-team, is bot skrokken: "De plysje hat kontakt mei ús opnommen. We binne yn shock." Van Dijk hat gjin oanwizingen dat der wat bard is op de kuorbalklup. Alle leden binne op de hichte steld.