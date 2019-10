Meiwurkers Antonius-sikehûs Snits lizze wurk del

De meiwurkers fan it Antonius-sikehûs yn Snits lizze nije wike it wurk del. Dat dogge sy omdat se lulk binne dat der gjin goede cao is. Se fiere de aksje tegearre mei de sikehuzen yn Alkmaar, Den Helder, Den Haag, Nieuwegein, Utrecht en Woerden. Twa wike lyn staakten de meiwurkers fan Nij Smellinghe yn Drachten ek al. By dizze estafette-aksjes lizze ferskillende sikehuzen om de beurt it wurk del.