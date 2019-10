De Fryske Marren stipet Sybrandy's mei maksimaal 450.000 euro

Mei de liening kin Sybrandy's ferhúzje nei it terrein De Hege Gerzen by Aldemardum. Undernimmer Sjerp Jaarsma hat plannen om dêr in trochstart te meitsjen mei it park . Jaarsma hie om de liening frege by de gemeente om mei it jild de ynboel fan it park oer te nimmen.

De gemeente jout it jild, sa sizze se, omt se in betelbere dei út hâlde wolle yn de regio. Ek hat de stipe út de regio yndruk makke op it kolleezje.