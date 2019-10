Freedsmerk: "Dy Meiland is in grappige man, mar hy geilt wol op oandacht"

Mei grutte oermacht gie de publykspriis foar bêste telefyzjeprogramma fan Nederlân, nei dizze reallive-soap. De belevenissen fan de eksintrike Martien Meiland, dy't mei syn famylje in Bêd & Brochje runt yn in Frânsk kastiel, sprekke de sjoggers blykber sa oan, dat de man sa njonkenlytsen in wier fenomeen wurden is. "Ik snap dat wol, dy man is echt, mar dochs hiel oars as oaren. Hy hat in grutte gunfaktor", sei immen.

In keapman seach it wol sitten om him te brûken yn in reklamekampanje: "Hij heeft humor, brengt vernieuwing op het scherm en is inspirerend!" Poelier Hylke omskriuwt Meiland as: "In aparte man. Dan hat er syn sjaal sa frjemd om 'e nekke en slacht er mei hannen en fuotten en stiet er te springen. Mar ja, hy is wat homofyl, dus ja, it sil der wol by hearre...."

Oaren kenden it programma net, om't se allinnich noch mar netflixe, of se negearje de hype om Meiland hinne. "Fierstente hystearysk!"