Fakbûnfoarsitter Harm Wiegersma: "Dit is ferried tsjinoer de boeren!"

De grutte eangst is dat de boeren in grut part fan har fergunning ynleverje moatte. Guon boeren hawwe noch romte yn harren fergunning. Dy romte kinne se jaan oan bedriuwen dy't dy romte net hawwe. Dy romte wurdt harren no lykwols ôfpakt.

"Dy boeren hiene se beleane moatten foar de romte dy't se noch ha, yn stee fan dy romte útjaan oan Tata Steel. It grutkapitaal suget it plattelân aanst leech. Dit is ûnfoechsum bestjoer. Minsken dy't miene dat se sa it lân bestjoere moatte, dy binne net kapabel. Dy kinne better thús sitte."