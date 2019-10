Deputearre Kramer: stikstofromte fan boeren nei oare bedriuwen

"Ofrûne tiisdei ha de provinsjes yn Nederlân in beslút nommen oer de stikstofympasse", fertelt Kramer. "En dat is de boeren rau op it dak fallen. Sy fine dat it net goed kommunisearre is. Dêr ha se gelyk yn en dêrom binne se hjir."

"Se ha gelyk dat se soargen ha en dêr lûk ik my wat fan oan. Letter hjoed praat ik mei kollegadeputearren. Moandei praat ik mei de boeren oer regels. De regels binne bedoeld om mear romte te jaan. Dan kinne we wer fierder."

Romte fan boeren nei oare bedriuwen

Kramer leit út hoe't dy regels krekt wurkje: "Boeren ha no stikstofromte. Wat se net fan dy romte brûke, wolle we oan oare bedriuwen jaan dy't dy romte net ha."

Dat betsjut dat de boeren gjin romte mear oer ha. "Kloppet", seit Kramer. "Dat is net maklik. We steane allegear op slot. Boubedriuwen moatte minsken al dien jaan, fanwegen it stikstofprobleem."