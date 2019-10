Provinsje ûndersiket opnij farwei nei Drachten troch polder Hegewarren

Yn de polder sitte sân boerebedriuwen. Sy ha lest fan in drûge grûn en om it wetternivo op peil te hâlden, jout de provinsje no alle jierren 400.000 euro út. It soarget foar in soad stikstofútstjit, en dat wylst de polder njonken it Natura2000-gebiet De Alde Feanen leit.

De provinsje, Wetterskip Fryslân, de gemeente Smellingerlân en lânbou-organisaasje LTO binne dwaande mei in ûndersyk nei in nije farwei nei Drachten.

Sa litte of ûnder wetter?

Der lizze no fjouwer senario's. Ien dêrfan is om neat te feroarjen oan de situaasje fan no, mar dan komt der gjin nij farwei. In oare opsje is om de Hegewarren ûnder wetter te setten foar in farwei. Mei in nije feart is der plak foar gruttere binnenfeartskippen.