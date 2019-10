Boeren: 'We bliuwe hjir krekt sa lang oant provinsje maatregels ynlûkt'

Freedtemoarn om healwei tsienen kamen der oproppen yn WhatsApp-groepen. Tineke de Vries fan LTO Noord hat by in gearkomste yn Easterein sein dat de provinsjes stranger stikstofbelied foarskriuwe as it Ryk.

De earste boeren kamen om healwei tolven oan by it Provinsjehûs. Dêr is de plysje ek teplak. Deputearre Johannes Kramer, dy't it stikstofbelied yn syn portefúlje hat, stiet de boeren te wurd.