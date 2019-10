Hoe is it mei de fuotbalfroulju fan SC Hearrenfean?

Elise Meijerink stie de earste fiif wedstriden fan it seizoen noch op it wedstriidformulier. Ja, in pear kear op de bank, mar se is net fit. "Ik ging in de voorbereiding door mijn enkel en daar heb ik nog steeds last van. Ik hoop er over zo'n twee weken weer te staan."

En dan wol Hearrenfean wer nei de kampioenspûl. Nei ien kompetysjeronde fan 14 wedstriden wurdt de kompetysje ferdield yn twa helten. De earste fjouwer spylje foar it kampioenskip. Twa jier lyn helle Hearrenfean de kampioenspûl wol, ferline jier misten se dat op ien punt. "Dus hebben we in het begin van dit seizoen gezegd: eerst maar eens kijken hoe het gaat. Nieuw, jong team. Eerst even aftasten."

No't se fiif wedstriden ûnderweis binne, doarre se harren al út te sprekken: doelstelling is it heljen fan de kampioenspûl en dus de earste fjouwer. "Absoluut. We hebben inmiddels gezien dat we kwaliteit hebben en dat we dat kunnen bereiken."