Grinzers ferniele ruten en brekke yn by Ljouwerter kafee

Doe't de plysje by it kafee oankaam, wiene de ynbrekkers al fuort. Op basis fan in sinjalemint hat de plysje dochs twa minsken oanholden yn de buert fan it kafee. Dy hiene guod by har dat yn it kafee ferkocht wurdt gewoanwei.

De fertochten binne 37 en 49 jier. De plysje hat se fêstset.