Ofslútdyk wer iepen nei needreparaasje

De Ofslútdyk is wer iepen, neidat dy de hiele nacht ôfsletten west hat yn ferbân mei in needreparaasje. By it yntriljen fan daamwanden foar de oanlis fan in gemaal by Den Oever rekke de rydbaan oan de Iselmarkant 8 sintimeter fersakke. Dat melde Rykswettersteat. Dy fersakking is yn de nacht fan tongersdei op freed ferholpen en yntusken is de dyk wer te brûken.