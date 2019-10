Parijs hat de Eiffeltoer, New York it Frijheidsbyld en Fryslân...

Wilstra, sels yn it ferline ien fan de bêste fierljeppers fan ús lân, is ien fan de inisjatyfnimmers fan it plan om lytse bylden te meitsjen fan Fryske sporten. It giet dan benammen om in reedrider yn de Alvestêdetocht, in keatser, in fierljepper en in skûtsjesiler. "De Fryske sporten sitte al even yn de nederklits, benammen it fierljeppen en it keatsen. Ik wol dat wat mear promoatsje. Dat kin troch keunst. Keunst en sport stiet wolris faninoar ôf, mar it soe moai wêze as je dat ferbine", sa fertelt Wilstra.

Stúdzje fan it reedriden

It earste byld, dat fan in toerrider yn de Alvestêdetocht, is tongersdei presintearre. Keunstner Elizabeth Jonker fan Ljouwert is ferantwurdlik foar it ûntwerp. Sy die in hiel soad foarwurk by it meitsjen. "Ik ben begonnen met een studie van de houding. Dat ontstaat niet zomaar, het is echt een studie van de anatomie. Ook heb ik boeken gelezen over de Elfstedentocht, ik heb documentaires gezien en gesproken met schaatsers van de tocht."