Hurdfytster Nicole Steigenga makket oerstap nei Belgyske ploech

Foar de ploech-Bepink fytste Nicole Steigenga ûnder oare twa kear de Giro d'Italia. Yn 2018 belibbe se dêr har hichtepunt oant no ta troch in etappe te winnen yn de Setmana Ciclista Valenciana.

Doltcini-Van Eyck Sport is in UCI-ploech, wat betsjut dat se wedstriden ride op de World Tour, it heechste ynternasjonale nivo.